DAZN, Pardo: "Calendario nettamente a favore, il Napoli ha un vantaggio teorico"

Il telecronista di Bologna-Inter Pierluigi Pardo, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato il calendario di Inter e Napoli: "Stiamo difronte a due squadre che stanno facendo un testa a testa. Una, parlo dell'Inter, è stata più brillante nel periodo precedente ma ha un calendario molto più complicato, sia per quanto riguarda la Serie A che per gli impegni.

Il Napoli ultimamente non ha avuto molto la brillantezza, l'ha avuta in alcuni sprazzi di partite: primo tempo molto buono contro il Milan, il primo tempo con la Fiorentina, con l'Empoli è stata da quel punto di vista una partita perfetta. Ma anche ieri contro il Monza qualcosa ha rischiato. Però è evidente che il calendario delle ultime 7 giornate, che adesso sono 5, pende nettamente a favore del Napoli. Adesso sono pari, è chiaro che il Napoli ha un vantaggio teorico. Poi è evidente che il Napoli ha pareggiato con l'Udinese, ha perso a Como, ha fatto 0-0 a Venezia, quindi i colpi di scena possono sicuramente arrivare. Però che il calendario sia oggettivamente diverso per le due squadre è evidente. Del resto l'inter sta provando a fare una cosa enorme, essere competitiva su tutti i fronti, questo deve essere riconosciuto a prescindere perchè è certamente più difficile. Ha anche una rosa numericamente più adatta, ma è oggettivo che sta in questo momento in una fase di profusione enorme".