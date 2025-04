Dazn, Parolo incorona McTominay: "Miglior acquisto della Serie A, più di Kean e Retegui!"

Il Napoli soffre tantissimo all'U-Power Stadium contro il Monza ma riesce a spuntarla grazie alla rete del solito Scott McTominay al 72esimo, finisce dunque 0-1. La squadra di Antonio Conte aggancia l'Inter in vetta alla classifica a quota 71 punti, in attesa della gara dei nerazzurri di domani contro il Bologna.

A commentare il match è stato l'ex calciatore e oggi commentatore Marco Parolo, che ai microfoni di DAZN nel post-partita ha detto: "Scott McTominay è stato l'acquisto più decisivo di questa Serie A? Più di Kean e Retegui? Siì, anche più di Retegui, perché in quel caso è anche il gioco dell'Atalanta che ti porta a far gol. Da centrocampista fare per sei volte il gol che sblocca la gara vuol dire tanto, soprattutto in una squadra come il Napoli che segna ma non così tanto".