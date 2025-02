Dazn, Toni: "I due punti persi dal Napoli a Roma pesano nella lotta scudetto"

L'ex attaccante Luca Toni ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio tra Roma e Napoli: “Appena abbiamo visto la formazione della Roma si è capito che Ranieri voleva far riposare i big. Il Napoli magari doveva spingere di più perchè è andato in vantaggio, ha avuto qualche occasione, ma non ha mai chiuso questa partita. Poi sono entrati i giocatori della Roma più forti e ha preso gol nel finale. Comunque poi alla fine è stato un pareggio giusto.

Pari inciderà nella corsa scudetto? Il Napoli pensava di avere già i tre punti in tasca. Questi due punti persi pesano, perché il Napoli ha solo il campionato e non vedo tante partite dove può andare a perdere punti questo Napoli. Quindi andare ad uno scontro diretto a pari punti è un conto, ma se addirittura eri in vantaggio di due punti qualcosa cambiava".