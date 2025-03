Dazn, Turci: "Conte tiene tutti sul carro, potrebbe persino rendere Marin il miglior centrale in A"

Tommaso Turci, giornalista DAZN, ai microfoni del podcast 'Tutti in the Box' ha commentato il momento del Napoli di Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni: "Io volevo portarvi il gennaio d'oro del Napoli, con le vittorie contro Fiorentina, Hellas Verona, Atalanta e Juventus. Se notate, c'erano due giocatori che erano sempre i migliori in campo: David Neres e Zambo Anguissa. Oggi il Napoli senza questi due giocatori, riesce a far performare al meglio giocatori che non trovavano spazio.

Billing entrato benissimo è arrivato un mese fa, Gilmour che aveva un minutaggio bassissimo. Antonio Conte è questa cosa qua. Io non mi stupirei se a cinque giornate dalla fine non ha più centrali e Rafa Marin diventa il miglior centrale del campionato. Difficilmente ha giocatori che scendono giù dal carro, se li porta tutti dentro e son tutti importante: chi in piccola percentuale, chi in alta percentuale. Dal gol di Billing c'è stata una ventata di energia positiva, ma è soprattutto il protagonismo che sta arrivando dalle seconde linee che sta spaccando questa stagione, che sta tenendo il Napoli attaccato allo Scudetto. Lo stesso Raspadori che giocava col contagocce nella prima parte di stagione, oggi è insostituibile per questo Napoli".