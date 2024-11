Dazn, Turci: "La mossa di Gasp è da genio del calcio. Ha studiato benissimo il Napoli a San Siro"

Tommaso Turci, giornalista e bordocampista Dazn, è intervenuto ai microfoni di Tutti in the Box: "La copertina se la prende solo un uomo, quello seduto in panchina. La mossa che fa ieri Gasp per me è una mossa da genio del calcio. Cioè: capocannoniere del campionato, miglior centravanti che c'è oggi in Serie A, Mateo Retegui, nella partita che ti può dare la possibilità di tornare in corsa per lo Scudetto, lo metti in panchina.

Sei un folle. La prima cosa che pensi è 'Sei un folle', la seconda cosa che pensi è 'Vabbè dai avrà avuto un problema in rifinitura', la terza cosa che pensi è 'Ma dai gli è venuto un virus gastrointestinale'. È venuto in panchina per scelta tecnica, perché non dai il riferimento ai centrali del Napoli, perché allarghi il tioco con De Ketelaere e Lookman per costruire la superiorità numerica sulla fasce e dopo vai dentro con Pasalic a riempire l'area di rigore. Per me hai letto la partita in maniera impeccabile. Significa che hai studiato bene intanto la partita che ha fatto il Napoli martedì a San Siro, l'hai studiata benissimo".