De Biasi avvisa: "Il Venezia dà il meglio contro le big! E ha il nuovo Recoba"

Gianni De Biasi ha piena fiducia nel Venezia e non perde occasione per ribadirlo, come ha fatto nell'intervista rilasciata al Corriere del Veneto: "Contro il Napoli sulla carta è una gara proibitiva, ma la squadra di Di Francesco paradossalmente ha dato il meglio di sé contro le big. Ha portato via un punto a Firenze, ha pareggiato a Torino contro la Juve, con l'Inter ha fatto un'ottima partita e avrebbe meritato di pareggiare, con la Roma ha perso senza meritarlo. L'unico flop è stato con il Milan, ma i lagunari stanno facendo davvero un bel campionato".

Giusto non esonerare Di Francesco quando le cose andavano male? "Ha fatto benissimo. Nel corso di una stagione ci sono momenti in cui arriva una serie di sconfitte. Bisogna essere bravi a resistere alla tentazione di cambiare quando non ci sono veramente i motivi per farlo. Se si riesce a tenere duro, a volte si viene premiati e il Venezia, con i 5 punti conquistati nelle ultime 3 partite, ha dimostrato proprio questa teoria".

Oristanio splende da settimane. "Adesso dirò una cosa forte, ma ne sono fermamente convinto. Oristanio può essere il nuovo Recoba, ha estro e colpi che possono fare la differenze. L'ho visto contro il Cagliari e ha fatto una grande partita, con il Como ha segnato su calcio d'angolo, a Torino era sempre nel vivo dell'azione. Sta avendo un'impennata di rendimento che lo può portare a vedere la sua carriera decollare".