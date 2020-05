De Biasi: "Il Napoli deve tenere Koulibaly e Fabian. Sulla ripresa degli allenamenti..."

L'ex allenatore dell'Albania Gianni De Biasi è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in merito alle vicende di casa Napoli: "Il Napoli è una buona squadra, ma deve conservare giocatori importanti come Koulibaly e come Fabian che secondo me è un grandissimo giocatore. Naturalmente andrebbero confermati sia Insigne che Mertens.

La ripresa degli allenamenti? Bisogna utilizzare tutti gli accorgimenti e ci vuole anche buonsenso da parte dei calciatori. Dopo l’allenamento, bisogna tornare a casa. E’ fondamentale osservare le linee guida. Questa è una base di partenza in vista di quanto sarà deciso per la ripresa del campionato”.