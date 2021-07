De Biasi: "Il Pizarro del Napoli? Non c'è, forse un azzurro si avvicina un po’…”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il ct dell'Azerbaigian, Gianni De Biasi: “Ognuno di noi è diverso e ha un approccio diverso in ritiro. E’ fondamentale creare quell’alchimia che servirà per i momenti difficili della stagione. Le assenze in ritiro? Sarebbe meglio avere a disposizione tutti i giocatori, ma capisco le esigenze dopo un campionato europeo.

Demme regista alla Pizarro? "Non ha proprio quelle caratteristiche, ma nella rosa è quello che più si avvicina. E’ ancora giovane e ha giocato in un anno particolare per via del Covid, se riuscirà a trovare un feeling particolare con Spalletti darà il 100%”