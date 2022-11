De Canio assolve Meret: "Parate istintive, sui gol non poteva fare granché. Responsabilità non sua"

"Dopo l’1-0, il Napoli ha pressato con veemenza, sapevano di avere la possibilità di far male al Liverpool".

L'ex allenatore del Napoli, Gigi De Canio è intervenuto ai microfoni di 'Un Calcio alla Radio' su Radio Napoli Centrale: "Spalletti ha letto benissimo la partita, mi è piaciuta la prestazione. Il risultato è estremamente positivo sotto ogni aspetto, non c’è da storcere il naso. Dopo l’1-0, il Napoli ha pressato con veemenza, sapevano di avere la possibilità di far male al Liverpool e questo ci fa capire come non avessero intenzione di perdere la partita, nonostante la qualificazione già in tasca. Questo ci rassicura sulle intenzioni e condizioni psicologiche della squadra".

Spalletti ha staccato la spina? "Non è stato lui. Attraverso le motivazioni di coloro che subentravano, ha provato a stimolare la squadra. Hanno dimostrato che i sostituti sono stati titolari aggiunti, non credo che la squadra sia stata snaturata".

Su Meret: "Responsabilità del gol? Quelle di Meret sono parate istintive, non poteva fare granché. Per me non è responsabilità sua, ma non c’è neanche bisogno di cercare responsabili".

Comunicazione Spalletti: "Fa parte delle qualità di un allenatore. Quanto ha detto è in linea con quello che è il suo ruolo. Non credo ci siano state due distrazioni, ma credo che lui abbia pensato alla grande qualità dell’avversario, ha poco da perdonare ai suoi calciatori. Ieri li ha coccolati così come ha fatto dopo la vittoria per 4-1 quando ha voluto mitigare l’esaltazione".

Su Oliveira: "L’organico è omogeneo e razionale per poter dar modo all’allenatore di scegliere a seconda delle necessità di lettura della gara. La fortuna di un allenatore è quando si riesce a trovare questa tipologia di calciatori e ragazzi che riescono in breve tempo a remare tutti nella stessa direzione con uno spirito di squadra notevole".