De Canio: "Ci avete fatto caso? Conte non ha bocciato due giocatori che vengono dalla B"

vedi letture

L'ex allenatore del Napoli Luigi De Canio ha parlato a Radio Marte: "Conte? Se boccia tanti giocatori, vuol dire che l'anno scorso va riletto anche in chiave diversa. Nel momento in cui si sono fatte delle scelte, a livello di competenza non c'erano le cose chiare. Se avete notato Conte non ha bocciato Folorunsho e Cheddira, che vengono dalla gavetta in Serie B e da piccole squadre, e questo la dice lunga sulla mentalità dell'allenatore: è la voglia di arrivare e di affermarsi, per Antonio, che fa la differenza. Conte sta mettendo insieme un gruppo che proprio ragioni in questo modo”.