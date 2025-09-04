Podcast De Canio: “De Bruyne? Preferisco Modric, lo vedo più uomo squadra”

vedi letture

Mister Luigi De Canio è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà: "Tra De Bruyne e Modric chi potrà incidere di più a fine anno? Modric mi sembra molto più uomo squadra, al di là dei valori tecnici che sono elevati per entrambi. Modric abbina carisma, personalità, senso tattico. De Bruyne è uno splendido calciatore e non ha le caratteristiche di personalità del croato.

Essere un punto di riferimento anche quando sei in panchina e hai davanti giocatori altrettanto importanti è un segno di grande personalità. Modric l'ho sempre visto così, come uomo squadra. Parliamo comunque di due grandi giocatori, che possono anche giocare insieme. E io me li prenderei entrambi, anche se hanno la loro età".