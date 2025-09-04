Podcast
De Canio: “De Bruyne? Preferisco Modric, lo vedo più uomo squadra”
TuttoNapoli.net
Mister Luigi De Canio è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà: "Tra De Bruyne e Modric chi potrà incidere di più a fine anno? Modric mi sembra molto più uomo squadra, al di là dei valori tecnici che sono elevati per entrambi. Modric abbina carisma, personalità, senso tattico. De Bruyne è uno splendido calciatore e non ha le caratteristiche di personalità del croato.
Essere un punto di riferimento anche quando sei in panchina e hai davanti giocatori altrettanto importanti è un segno di grande personalità. Modric l'ho sempre visto così, come uomo squadra. Parliamo comunque di due grandi giocatori, che possono anche giocare insieme. E io me li prenderei entrambi, anche se hanno la loro età".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina UfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Vergara: "Esordio speciale, lì mi ruppi il crociato! Al Napoli mi sento a scuola. Su Conte e ruolo..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Francesco CarboneConte a Sky: “Sarà campionato molto equilibrato! Fame e lavoro la ricetta per riconfermarsi. Su KDB…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com