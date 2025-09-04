Sassuolo, Carnevali si complimenta con ADL: “Con De Bruyne ha fatto il colpo dell’estate!”

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport oggi in edicola e ha parlato anche del mercato delle squadre di Serie A.

Questo il suo giudizio su quello che a suo modo di vedere è stato il colpo migliore dell'estate: "Scelgo De Bruyne. Il Napoli ha preso un top player e oltre al belga giocatori molto importanti. Sono felice di questo: acquisti del genere possono far crescere il movimento del calcio italiano, che non è troppo in salute. Complimenti a De Laurentiis: Aurelio si è confermato un grande presidente", le sue parole.