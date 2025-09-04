Zhegrova, l’ex intermediario: “Meglio la Juve del Napoli, gioca un calcio più offensivo”

La redazione di TuttoJuve.com ha contattato, in esclusiva, l'ex intermediario che in passato ha lavorato per il trasferimento di Edon Zhegrova in Italia, Serxhio Mezi, per avere la sua opinione sul calciatore kosovaro neo acquisto dei bianconeri e non solo:

I tifosi non vedono l'ora di vedere Zhegrova in azione con la maglia della Juventus. A tuo parere che impatto avrà Edon in Serie A e nella Juve? "Posso dire che avrà successo in Italia e le sue prestazioni garantiranno molto profitto alla Juventus. Edon è un calciatore davvero molto forte, individualmente molto tecnico e abile nel gioco di squadra. Penso che la Juve abbia fatto un colpo top per il presente e anche per il futuro".

L'attacco della Juventus è veramente molto forte e con ottimi calciatori. Zhegrova in che posizione giocherà e, secondo te, riuscirà a portare via il posto a Conceição? "Non lo so, quelle sono scelte che non mi competono. Da fuori, l'attacco della Juventus ora fa paura a tutto il mondo. Il mio augurio è che il club, viste le differenti nazionalità dei giocatori presenti, sia in grado di gestire tutte le componenti anche a livello non sportivo".

La Juve lo ha strappato al Lille ad ottime condizioni, tenendo conto dell'infortunio e del contratto in scadenza. Ma in un'altra situazione, quanto sarebbe potuto costare il calciatore sul mercato? "L'unica cosa che mi sento di dire è che sarebbe potuto costare almeno il doppio di quanto investito oggi per lui".

Quest'estate è stato conteso da OM e Juventus. "La Juve è uno dei club più grandi al mondo, tutti ne conoscono la storia e la tradizione. Nessun calciatore può dire di no quando arriva un'offerta dalla Juventus".

Il Napoli è stato sulle sue tracce per parecchio tempo in passato. A livello di caratteristiche, vedendo anche come giocano i due allenatori, meglio la Juve dei campioni d'Italia? "Sul discorso caratteristiche sì, meglio la Juventus del Napoli perché gioca un calcio più offensivo e che può permettere di esaltare al meglio le sue qualità. Mi permetto di fare un grosso in bocca al lupo a lui e alla sua famiglia. Edon è prima di tutto un talento di livello mondiale, ma anche la rappresentazione di quanti grandi calciatori possono arrivare da popoli colpiti duramente negli ultimi vent'anni. Mi rispecchio nella sua fame e nella sua ambizione".