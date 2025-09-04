Repetto: “Il Napoli si è mosso molto. Forse l'abbondanza può creare qualche problema”

Il dirigente sportivo Giorgio Repetto è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Chi si Compra" per analizzare il mercato della Serie A in generale. Queste le sue parole riguardo ai valori del prossimo campionato: "Il Napoli si è mosso molto. Forse l'abbondanza può creare anche qualche problema. I valori saranno quelli. Forse la squadra che si è mossa di più è stata proprio la Fiorentina, potrebbe essere la sorpresa nella zona alta della classifica".