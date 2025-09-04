Reja si sbilancia: "McTominay è più forte di Hamsik! Vi spiego perché"

Edy Reja, allenatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Hojlund e Lucca sono due giocatori possenti dal punto di vista fisico, è chiaro che parliamo di due ottimi giocatori. McTominay meglio di Hamsik? Hanno spessori diversi, la presenza dello scozzese in area di rigore si sente e come, Hamsik aveva altre caratteristiche nell’impostazione dell’azione, ma McTominay è più forte.

Nazionale-Club? Quando ero commissario tecnico in nazionale cercavo di sfruttare al massimo i miei giocatori durante la sosta dei club”, le sue parole durante la trasmissione sportiva dell'emittente radiofonica.