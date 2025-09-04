Iuliano: “10 al mercato del Napoli! Ha portato in Italia un artista del calcio come De Bruyne”

"La Juve si è mossa bene sul mercato, sono arrivati dei calciatori funzionali al gioco di Igor. A mio parere è stata una campagna acquisti molto positiva". Pensieri e parole di Mark Iuliano, ex difensore bianconero di fine anni '90 e inizio '00, che in esclusiva ai microfoni di TuttoJuve.com ha commentato gli ultimi avvicendamenti in casa bianconera e non solo.

E' stato un mercato quasi indecifrabile, ma con dei botti finali decisamente inaspettati. O sbaglio? "C'era, però, la sensazione che potesse arrivare qualcuno alla fine. Per me Zhegrova è un super colpo, non era facile trovare un giocatore in grado di saltare facilmente l'avversario. Anche Openda è un ottimo acquisto, è completo e ha il gol nel DNA. Non sono stati dietro soltanto alla vicenda Kolo Muani, ma avevano un piano B e lo hanno chiuso in fretta. Bravi. Bisogna fare i complimenti alla società che non è rimasta col cerino in mano".

Che cosa Openda e Zhegrova riusciranno a dare di più a questa squadra? "Sono due calciatori di qualità che renderanno ancor più profonda questa rosa. Di certo in attacco ora la Juve non si può più lamentare: è rimasto Vlahovic, un po' più sereno e con meno gli occhi puntati addosso per la storia del rinnovo, e ci sono due talenti importanti come Yildiz e Conceição. Nessuna squadra riesce ad avere insieme dei giocatori che saltano così facilmente l'uomo. Penso che Igor sia soddisfatto dell'operato, poi toccherà a lui far rendere al meglio tutti in campo. Adesso nei momenti più complicati, o quelli in cui devi sbloccarla o recuperarla, si potrà girare in panchina e avere più scelta per decidere le sorti dell'incontro".

Che voto diamo al mercato della Juventus? "8 pieno sulla carta, non vedo chi ha fatto meglio di noi. Napoli? Ma era già forte prima. E poi quando riesci a portare in Italia un artista del calcio come Kevin De Bruyne, il voto deve essere sempre 10".