Trezeguet: "Napoli e Inter squadre da battere, la Juve ha iniziato bene e può dire la sua"

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus e della nazionale francese, ha parlato, a margine di un evento a Brindisi, anche della lotta scudetto. Ecco quanto evidenziato dal "Quotidiano di Puglia": "Io credo che tutti siano consapevoli che tanto il Napoli quanto l’Inter abbiano dimostrato negli ultimi anni di essere le squadre da battere. Per la Juventus, invece, sarà tutta una verifica: è partita bene con due vittorie in altrettante partite, ma bisognerà confermarsi durante il campionato.

Per fare una griglia bisognerà vedere e capire più avanti, ma penso che abbia la concreta possibilità di dire la sua e dare il suo contributo. In estate ci sono stati tanti cambiamenti, sia a livello dirigenziale sia a livello di giocatori. L’obiettivo è sicuramente tornare a vincere, la realtà dei fatti spiega come la Juve debba migliorare e, prima o poi, tornare a essere vincente".