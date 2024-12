De Canio: "E' l'ossessione di Conte! Avere rabbia e determinazione anche quando vinci"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto l'ex tecnico del Napoli Gigi De Canio: "In tanti anni di gestione il Napoli è stato, tranne un paio di volte, ai vertici del calcio italiano. Probabilmente con un po' più di esperienza forse avrebbe vinto qualche scudetto in più.

Ora dove si fa il salto di qualità? Ecco l'importanza della persona e del professionista Conte, è proprio nel modo di pensare sempre. Vince lo scudetto il Napoli e l'anno dopo è festa e si ottengono anche per errori quello che è successo. Vince 2-0 in maniera netta, la squadra va in campo e gigioneggia. Il passo definitivo è quello che anche quando vinci, devi avere la rabbia, la volontà e la determinazione di essere sempre più forte dell'avversario e di dimostrarlo in qualsiasi momento e in qualsiasi duello individuale e come squadra. Questa è l'ossessione dell'uomo Conte. Si è sempre voluto migliorare, è una cosa che ha nel DNA. Un modo di pensare che aiuta a diventare grandi. Ecco perché è importante seguirlo per tutti e per la squadra. E' una cosa che deve comprendere anche l'ambiente, per trasmettere questo modo di pensare alla squadra anche durante le partite. E naturalmente in primis lo deve capire anche la società":