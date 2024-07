De Canio: "Ecco dove sta la differenza tra Garcia e Conte"

Luigi De Canio, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis ha preso un allenatore vero, non uno qualunque. Conte è esigente con sè stesso prima di tutto e gli altri si devono conformare a lui ed esprimere qualità. Capisco che qualcuno si meravigli del lavoro che si sta facendo con Conte, ma io no. L’errore di Garcia che non è l’ultimo arrivato e non è un allenatore scarso, è stato nell’approccio.

Quando Conte ha firmato ha posto delle condizioni base col presidente anche su aspetti che non spettano all’allenatore. Diventa credibile un allenatore così ed i ragazzi partecipano attivamente perché sanno che hanno una grandissima opportunità. Conte migliora i giocatori, lavora su tanti aspetti che riguardano il calciatore, ma sempre in funzione della squadra. Lui è un allenatore completo, va oltre certe cose di cui capisce l’importanza. Non è facile dire al presidente di stare alla larga e di farsi vedere di meno, devi avere gli attributi per parlare così e Conte ce li ha”.