De Canio: "Garcia ha smentito Kvaratskhelia, è come se cercasse scontro coi giocatori"

L'ex allenatore del Napoli Luigi De Canio è intervenuto a a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

L'ex allenatore del Napoli Luigi De Canio è intervenuto a a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Sono un po’ in difficoltà perché per la prima volta devo trasgredire quella che è stata una mia regola di vita, cioè di non criticare mai un collega. Nel post Napoli-Udinese Kvara è stato chiaro, Garcia in sala stampa però mi è sembrato smentire le sue parole, perché è ha affermato che fosse tutto normale e frutto del lavoro. Sono un po’ sbigottito, così facendo sembra quasi che si vada a cercare uno scontro con i giocatori invece di essere conciliante".