De Canio: "Gattuso in discussione? Responsabilità va divisa tra le parti"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli e Udinese: "Gattuso in discussione? La responsabilità è sempre equamente divisa tra tutte le componenti e quando si vince e quando non si vince. Ognuno ha il proprio grado di responsabilità e merito. Come preparano le partite allenatori in discussione? Io credo che queste cose non incidano nel rapporto fra calciatore e allenatore. Sempre parlando di un’esperienza che ho vissuto, che all’Udinese che dopo una sconfitta con il Lecce, il presidente disse: “se De Canio perde col Parma, lo esonero”. Ho vissuto con una spada di Damocle quella settimana. Dissi ai giocatori di prepararsi come sempre hanno fatto e che non dovevano giocare per me. Misi la formazione che mi sembrava la migliore. Segnammo e la squadra mi venne ad abbracciare tutta la squadra, ma alla fine il Parma vinse. Io non ho mai chiesto ai giocatori di lottare e giocare per me. Lo hanno sempre fatto ero tranquillo. Pozzo? C’erano altre motivazioni dietro. Era un periodo che non stavamo andando benissimo, dopo un grande inizio. C’erano voci che mi vedevano lontano da Udine e loro pensavano che non fossi concentrato”.