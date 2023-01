De Canio: "Neppure se si addormentasse il Napoli perderebbe lo Scudetto"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luigi De Canio, allenatore

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luigi De Canio, allenatore: “Meret diverso rispetto a quando ce l’avevo io? Con me era il terzo portiere, un ragazzo con grandi potenzialità, oggi è un professionista affermato con le sue convinzioni. È un giocatore diverso con il suo percorso. Uno come lui non serve solo al Napoli di Spalletti, i giocatori bravi servono a tutti gli allenatori. Il ruolo del portiere è molto delicato. Dipende anche dal modo di essere delle persone perché c’è chi riesce a farsi scivolare le cose addosso più velocemente. Quando ci sono la qualità e lo spessore umano tutte le cose vengono fuori quindi bisogna saper aspettare. È inutile fare della scaramanzia sciocca, il Napoli sta dimostrando di essere più forte delle altre, non è stata bellissima in pochissime partite. Anche la vittoria con la Juventus non è bella perchè ha fatto cinque gol, ma perché è stata superiore. Quando c’è una condizione del genere con questa continuità e vista la classifica, se oggi il Napoli dovesse sbandare e addormentarsi probabilmente non lo perde nemmeno lo scudetto. Bisogna dire che il mondo giornalistico e quello dei tifosi era molto scettico e critico sul non rinnovare i contratti ad alcuni azzurri che sono stati importanti per la storia del Napoli.