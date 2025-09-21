Rrahmani torna in gruppo per Napoli-Pisa: la scelta di Conte sulla coppia di centrali

Arrivano segnali positivi sulle condizioni di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, fermato da un problema muscolare durante gli impegni con la sua nazionale, ha saltato le ultime due sfide del Napoli contro Fiorentina e Manchester City. Nelle ultime ore, però, il centrale è tornato ad allenarsi con il gruppo, una notizia che rappresenta un passo importante verso il pieno recupero.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Rrahmani ha ritrovato buone sensazioni, pur non essendo ancora al massimo della forma dopo lo stop forzato. Conte, per prudenza, non sembra intenzionato a forzare i tempi e, in vista della gara di domani al Maradona contro il Pisa, dovrebbe confermare la coppia difensiva composta da Buongiorno e Beukema, già titolare sia a Firenze che a Manchester.

Il rientro graduale del kosovaro permetterà allo staff tecnico di gestire con attenzione il suo minutaggio, evitando rischi di ricadute. La sua presenza in panchina, tuttavia, potrebbe già rappresentare un segnale incoraggiante per il proseguo della stagione, dove l’esperienza e l’affidabilità di Rrahmani saranno fondamentali per la retroguardia azzurra.