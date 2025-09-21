Adani su Allegri: "Si sta evolvendo, ora vince e dà spettacolo. Padre tempo..."

Sono lontani i tempi dei dibattiti animati a Sky Sport ai tempi del duello Juve-Napoli per lo scudetto e con Sarri sulla panchina degli azzurri. Oggi Lele Adani celebra Massimiliano Allegri. Lo fa sui social commentando la vittoria del Milan di ieri sera contro l'Udinese. "Padre tempo sta operando in silenzio. Da quand'è che dico che il progetto tecnico di Allegri sarebbe stato idealmente vincente nei concetti? Da quando è stato ingaggiato. Ho sempre creduto, ho sperato e aspettato e sto riscontrando che anche lui, un allenatore legato a vecchie convinzioni, avrebbe potuto evolversi e proporre finalmente calcio come ha fatto ieri sera.

Un calcio di pressione e dominio, un calcio attrattivo che rivela il merito e sul merito e sul gioco non c'è conflitto e siamo tutti d'accordo. Sull'attrattiva della proposta tecnica tutti ci leghiamo. Chi è in panchina sceglie con protagonismo in maniera vincente con gol con recupero a palla alta o accompagnamento di tanti uomini da destra o da sinistra e coi difensori che accompagnano perché tutti creano superiorità numerica. Così viene fuori lo spettacolo e io ci ho creduto dal primo giorno. Ora i primi ad essere contenti sono i tifosi della squadra allenata da Allegri. Vince sempre il gioco e il calcio".