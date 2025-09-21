Sky, Condò sul Milan: “Impressionante il paragone con il Napoli dell'anno scorso”
Presente negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha commentato così il successo per 0-3 ottenuto dal Milan sul campo dell’Udinese: "Il Milan resta in giacca e cravatta: vittoria elegante e sicura. Allegri - che era in tribuna - non ha avuto bisogno di togliersi la giacca per attirare l'attenzione dei suoi.
Squillante come risposta questa data dal Milan. Allegri l'aveva definita una gara chiave e la risposta c'è stata. Sta diventando impressionante il paragone con il Napoli dell'anno scorso: due squadre senza coppe e che perdono la prima partita di campionato. Questa sconfitta, in entrambi i casi, scatena un finale pesante di mercato. Dopo il ko contro la Cremonese, il Milan è già a 3 vittorie consecutive".
Da 0 a 10: i pagliacci a lezione da KDB, il pugno in faccia da ko, la clamorosa occasione per Conte e l'eroico Politano di Arturo Minervini
