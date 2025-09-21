Scarlato: “De Bruyne? Cambio giusto, era il centrocampista meno adatto a difendere“

vedi letture

Gennaro Scarlato, ex difensore del Napoli, ai microfoni di Canale 8 ha commentato la sconfitta del Napoli sul campo del Manchester City all’esordio in Champions League: “Nei primi 20 minuti la partita era abbastanza equilibrata, poi l’espulsione di Di Lorenzo e la sostituzione hanno rotto l’equilibrio. Nonostante l’inferiorità numerica il Napoli stava facendo una partita quasi perfetta. Il calcio di De Bruyne? Sostituzione giusta, tra i centrocampisti era quello meno adatto a difendere”.