Conte cambia modulo? CdM: Neres verso una maglia da titolare, probabile il 4-3-3

vedi letture

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Pisa e Antonio Conte valuta alcuni cambi in mediana e in attacco. In mezzo al campo scalpita Billy Gilmour, che dopo i minuti conquistati in Champions cerca spazio anche in campionato. Possibile chance anche per Eljif Elmas, soprattutto se Scott McTominay dovesse partire dalla panchina.

La vera novità, però, riguarda l’attacco: David Neres è pronto a ritrovare una maglia da titolare. Il brasiliano, subentrato a Manchester nell’ultima mezz’ora al posto di Hojlund, sembra destinato a guidare il reparto offensivo insieme a Politano e al centravanti danese. Conte, dunque, torna a puntare sul vecchio sistema con due esterni offensivi e un solo centrocampista di rottura tra Anguissa e lo stesso McTominay.

Quando è al top della condizione, Neres rappresenta un’arma devastante. Lo ha già dimostrato la scorsa stagione, quando, approfittando dell’infortunio di Kvaratskhelia, si impose come titolare fisso. Preferisce partire da destra, ma può adattarsi anche a sinistra. La sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica è esattamente ciò di cui il Napoli ha bisogno contro difese compatte come quella del Pisa.