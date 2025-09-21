Moggi: "Nessuna critica al Napoli, se l'è giocata con il City senza paura”

vedi letture

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Luciano Moggi, dirigente: “City-Napoli è durata troppo poco. E’ già difficile incontrare il Manchester City 11 contro 11, se poi te ne manca uno diventa un problema. La prima occasione per andare avanti se non erro è stata proprio del Napoli, per cui gli azzurri sono andati a giocarsi la partita, poi è successo quello che è successo, ma nonostante l’espulsione, il Napoli ha giocato comunque per fare gol quindi non ho critiche.

Il Napoli è in buone mani, l’allenatore non demorde mai e la squadra lo segue. Il Napoli è andato a giocare contro una delle migliori squadre al mondo in inferiorità numerica per 70 minuti e non si può. Il Napoli si è ben comportato, non ha avuto paura di giocarsela e l’ha dimostrato. Poi, giocando 10 contro 11 è venuto a mancare qualcosa”.