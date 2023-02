De Canio: "Pericolo ripartenze Sassuolo per il Napoli? Dipende da che zona partiranno"

"Contro il Sassuolo, che tende a giocare, il Napoli farà la partita consapevole della propria forza e di avere tante frecce al suo arco”.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex allenatore del Napoli Gigi De Canio: "Napoli e Sassuolo non giocano a specchio, ma secondo la loro prerogativa. Sono idee di gioco che hanno da sempre e portano avanti. Questo fa più bene al Sassuolo. che non deve cambiare le sue idee e non si deve adattare all’avversario. Di solito le squadre che cambiano per adeguarsi sono le più deboli, ma il Sassuolo non ha motivo di modificare il suo atteggiamento tattico perché si trova difronte una squadra che gli dà i punti di riferimento adatti al loro sistema di gioco. Siccome il Napoli fa le stesse cose del Sassuolo, ma sarà della squadra di Spalletti ad avere il possesso palla e a condurre le danze. Il Sassuolo dovrà quindi ripartire ma bisogna vedere da quale zona, perché se lo farà dalla sua area di rigore ci sarà tempo per la retroguardia azzurra recuperare. In ogni partita contro ogni avversario bisogna sempre stare attenti, in campo può accadere di tutto, ma sulla carta Frattesi dovrà essere lui a preoccuparsi di Zielinski.