De Canio: "Scudetto non è utopia, il Napoli anche l'anno scorso poteva contenderlo all'Inter"

Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, è intervenuto l'allenatore Gigi De Canio: "Anche l'anno scorso il Napoli con più attenzioni, meno errori e più fortuna avrebbe potuto contendere all'Inter il titolo, vista la défaillance della Juve. Pensare a un Napoli da scudetto non è utopia. La Juventus ora è abbastanza lontana. E' normale quando c'è un ricambio generazionale far fatica a risolvere i problemi, i giovani sono per natura incostanti".