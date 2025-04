De Canio: “Sorpreso da Conte, è abituato alle pressioni. Ricordo a Siena, che scintille con Tudor”

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto l'ex allenatore del Napoli Gigi De Canio: "Un po’ mi sorprendono obiettivamente le sue dichiarazioni, perché dette da un uomo come lui abituato alle pressioni, abituato a vincere e cresciuto in una società che ha sempre vinto in cui da capitano era un vincente. Se perdeva una partita sbroccava, anche in allenamento.

Mi ricordo quell’anno a Siena da mio assistente, quando giocava qualche volta in allenamento per divertimento e giocava contro Tudor erano scintille, ognuno di loro voleva vincere anche la partitella. Quindi il fatto che ora parli in questo modo di questa pressione non mi convince, penso che si sia dell’altro non detto e non riesco a capire”.