De Canio su una voce: "Se il Napoli lo acquistasse, ci guadagnerebbe"

Il tecnico Luigi De Canio è intervenuto a Canale 21 alla trasmissione Tutti in Ritiro: "Con Zielinski il lavoro di Spalletti non cambierà. Probabilmente farà un paio di sedute a parte, per poi entrare a pieno negli schemi del tecnico. Personalmente il polacco mi piace molto come mezzala, ha qualità da vendere".

Sul possibile interesse del Napoli per Koopmeiners: “Se lo acquistasse il Napoli ci guadagnerebbe dal punto di vista tecnico. L’aggressività e il dinamismo farebbero pensare ad un calciatore un po’ meno tecnico, ma in realtà è un gran bel talento. Poi gli olandesi fanno spesso bene in Italia, anche perché è una cultura calcistica molto simile a quella italiana”.