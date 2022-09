De Giovanni: "Al Napoli manca una figura dirigenziale che faccia da intermediario"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore: "A Napoli non abbiamo un derby ed una tifoseria così bollente ed applicata -bellissima e terribile caratteristica- quindi tendiamo a spaccarci nelle polemiche di gruppo. Coloro che sono positivi o negativi nei confronti del Napoli, ma con pregiudizio, non va bene. L’errore è stato giudicare la società senza aspettare la fine: sono immediatamente andati via tutti i calciatori che hanno costruito la storia recente della città. Aurelio ci ha messo molto di suo, la natura della sua comunicazione deriva dal suo carattere e chi lo conosce fuori dal suo lavoro lo sa bene. Il problema di Aurelio è un altro: la mancanza di una figura dirigenziale che faccia da intermediario. Il Napoli non ha un Nedved, Zanetti, Maldini, Marotta, una figura che sia abilitata a parlare con la stampa e con i tifosi. Noi siamo clienti, non il popolino.

Napoli-Liverpool? Il Napoli ha manifestato una difficoltà contro squadre che non fanno gioco. Stasera, quindi, vedremo una bella partita. Va ricordato che a centrocampo il Liverpool ha grosse carenze e quindi è il momento migliore per il Napoli di affrontarlo. Se il Napoli non dovesse prendere gol presto, ho il sospetto che possa essere una partita che forma l’inizio di un ciclo. Questi ragazzi vivono la loro carriera moderna basata su un valore che è l’arrivo alla Premier, giocare e vincere con qualche personale prodezza, contro il Liverpool in Champions sarebbe una grande vetrina: uno stimolo che potrà farci vedere qualcosa di importante".