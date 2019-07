De Giovanni: "Ancelotti deve chiarire il modulo della prossima stagione. Milik non è una prima punta..."

A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore: "Sono in attesa di notizie positive del mercato in entrata del Napoli. Il club intanto, sta operando bene in uscita. Sono convinto che Ancelotti debba chiarire prima con che modulo giocherà nella prossima stagione e se sarà il 4-2-3-1, serve una sostituzione ad Allan perchè Elmas da quello che mi dicono è più vicino a Zielinski in termini di qualità che ad Allan. Poi, la carenza del Napoli è in attacco. Milik è un validissimo attaccante, ma non è una prima punta ed è proprio in questo ruolo che da anni manca un calciatore al Napoli. La Juve ha in ogni ruolo due titolari per cui chi vuole vincere ha bisogno di una rosa di una qualità elevata in ogni reparto".