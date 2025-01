De Giovanni: "Bergamo ha cambiato le prospettive del Napoli, molto dipenderà dalle prossime due gare"

Garnacho? I fatti dimostrano che ogni decisione avallata dallo staff tecnico è una decisione giusta. L'argentino è un profilo duplice, è la prima scelta di Conte – ha detto lo scrittore Maurizio De Giovanni a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - e ha le caratteristiche che si sposano con i parametri del Napoli. Giovane, ha 20 anni ma gioca stabilmente in una delle squadre più blasonate del mondo. Certo, costa molto, viene trattato sulla base di una cifra elevatissima, ma in questo momento allargando lo sguardo dal mercato di gennaio, non possiamo uscirne indeboliti. Siamo primi in classifica a 50 punti con i competitors che hanno molte più gare da giocare rispetto al Napoli, Inter ed Atalanta hanno qualche problemino, bisogna sfruttare le occasioni al volo. Il Napoli ha perso Kvara, quindi c'è bisogno di giocatori nell'immediato.

Danilo? Anche qui sarebbe stata una scelta di Conte, mi auguro che il Napoli abbia un piano B perchè aspettare un indeciso sarebbe molto grave. Juan Jesus ha giocato benissimo e ne siamo felici, Rafa Marin è stato evidentemente bocciato da Conte. La partita di Bergamo ha cambiato le prospettive: vincendo con l'Atalanta il Napoli si è messo a +7, non c'è nulla di decisivo a 17 gare dal termine, ma mi sembra che i nerazzurri siano stati tagliati fuori. Molto dipenderà dalle gare con Juve e Roma, due squadre forti e se si fanno almeno quattro punti si darebbe un ulteriore segnale al campionato, perché il Napoli sarebbe padrone del proprio destino".