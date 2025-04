Podcast De Giovanni: “Destino in mano! Conte? Preoccupa abbia detto certe cose solo ora”

Lo scrittore e tifoso del Napoli Maurizio De Giovanni è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà: "Credo che non sia cambiato nulla, bisognava crederci anche prima. E' cambiato il fatto che il destino è nelle mani del Napoli. Se le vince tutte, si arriverebbe minimo a uno spareggio. Io sono convinto che il Napoli possa avere speranze, perché l'Inter non le vincerà tutte da qui alla fine. Lazio e Roma lottano per la Champions, e la differenza tra andare o no in Europa è grande. Mi chiedo però anche quante ne possa vincere da qui alla fine il Napoli.

Le parole di Conte? Dobbiamo distinguere due aspetti: il primo la sostanza, quello che ha detto, e poi il fatto che abbia detto certe cose. Su quanto detto non c'è nulla da eccepire. A gennaio di quelle davanti è l'unica che invece di rinforzarsi si è indebolita. Su Conte possiamo dire tutto, ma due cose non possono essere dette: che sia incompetente e autolesionista.

Se non fa giocare mai certi giocatori, nemmeno quando manca il titolare, un motivo deve esserci per forza. Il fatto che abbia dichiarato certe cose ora è opinabile, però ho dei dubbi che abbia detto certe cose per la prima volta davanti ai microfoni. Credo lo abbia detto dopo una lunga e penosa dialettica con la società. Un allenatore che arriva a fare i conti con tanti infortuni, un motivo ci sarà. Sono più preoccupato che lo abbia detto così tardi".