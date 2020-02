De Giovanni: "E' necessaria una rifondazione, quello che stiamo vedendo è lampante"

Maurizio De Giovanni, scrittore e grande tifoso del Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Ci sono continui atteggiamenti arbitrali sbagliati, Giua ha offerto uno spettacolo tristissimo che spero di non vedere più. Questa gente purtroppo poi diventa anche arbitro internazionale. Devo dire anche che il Napoli ci mette del suo, con errori che vanno analizzati. Se Meret non sta bene allora è un altro discorso, bisognerebbe chiarirlo. Voglio capire perché devono giocare Maksimovic e Koulibaly che non vedono il campo da più di due mesi oppure c'è da analizzare la panchina per Allan. Credo che il Napoli paghi il fatto che Milik non pensa da centravanti, si continua a pagare questi errori in fase di costruzione per la squadra e si dà poi la croce su Gattuso. La squadra ha sette giocatori in scadenza di contratto nel 2021.

In genere il Napoli gioca meglio sia negli appuntamenti scintillanti sia con le squadre che giocano, non avendo un centravanti alla Lukaku con i difensori forti una squadra chiusa la soffri di più. Mi auguro che domani il Napoli possa capire quanta stagione può salvare con questo match. I preliminari di Europa League poi sono un impegno ulteriore.

Rifondazione? Penso sia necessaria. Solo Maksimovic e Zielinski degli altri credo vadano preservati, quello che stiamo vedendo quest'anno è lampante. Oggi i vari Allan e Koulibaly hanno valutazioni diverse rispetto al passato prossimo. La Coppa d'Africa stronca i giocatori, ricordiamoci di Gervinho. Koulibaly di fatto non ha giocato ancora, è un dato molto notevole. Se ci sarà gente con delle offerte consistenti, devi lasciarla andare.

Rrahmani al posto di Koulibaly? Mi pare un passo indietro, un Lobotka al posto di Allan anche. Fabian Ruiz è un altro giocatore, fatica ad entrare negli undici; Elmas era stato preso come un grandissimo prospetto. L'unico uomo squadra ad oggi è Diego Demme".