De Giovanni: "Ho inviato i complimenti ad ADL, nel suo messaggio c'è una visione"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto lo scrittore Maurizio De Giovanni: "Io ho mandato i miei complimenti al Presidente Aurelio De Laurentiis per il messaggio che ha scritto. È un messaggio da presidente, da una persona che ha una visione precisa e che ha iniziato un tipo di lavoro per ricostruire una squadra che ha perso molto nell'ultima stagione. Il Napoli è in questo momento un cantiere. È in una fase di costruzione della sua storia. Siamo stati testimoni di un grande inizio di stagione, nonostante la sconfitta contro il Verona dove il Napoli sembrava ancora quello della passata stagione. La sconfitta dell'Atalanta, poi, è stata un'altra una brutta batosta!

Non siate stupidi, Il Napoli non è più quello che ha vinto lo scudetto nella stagione 2022-23 o quello che è arrivato decimo l'anno scorso dopo una stagione disastrosa. Il Napoli è una squadra di costruzione ora. Dopo il primo tempo contro l'Atalanta è emersa una grave mancanza: il Napoli aveva bisogno di un centrocampista che sapesse tenere palla. Il centrocampo era superato ad ogni azione ed è stato sovrastato da quello dell'Atalanta.

Gli azzurri hanno un altro problema: il Napoli non ha secondi linee per quanto riguarda i difensori centrali e in molti ruoli. Se dovesse accadere quello che è accaduto alla Juventus con l'infortunio di Gleison Bremer, mi dite come faremo? Non so come si può parlare di una squadra che può concorrere per un campionato.

Inter-Napoli? Se l'Atalanta era struttura più del Napoli, figuriamoci l'Inter! È strutturata al doppio! Non firmo per il pareggio, ma non ci sputerei neanche sopra. Non direi che è una occasione perduta. Il Napoli sta facendo un grandissimo campionato in relazione alle forze che ha. Dopo di che, fatemelo dire, abbiamo la fortuna di avere Antonio Conte come allenatore!".