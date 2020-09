De Giovanni: "Il Napoli ha un equivoco a centrocampo! Ghoulam? Rischio enorme..."

Maurizio De Giovanni ha parlato a 'Marte Sport Live', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte: “Moduli e strategie sono cose diverse. La realtà dei fatti è una: il Napoli ha un equivoco a centrocampo, ha un deficit fisico in quel reparto. Servirebbe un mediano che sia di statura e possa dire la sua anche di testa, vincere i contrasti e dettare il gioco. Il Napoli non ce l’ha. Questo implica che la coesistenza di Fabian Ruiz e Zielinski possa esserci solo nel 4-3-3. Questi due ragazzi rappresentano un grosso capitale del Napoli, due giocatori di livello medio-alto. In un centrocampo a due probabilmente nessuno è adatto. Il Parma si è offerto come avversario: non aveva la determinazione di D’Aversa e il palleggio di Liverani, era un ibrido tra le due squadre ed è sembrata una squadra di categoria inferiore. Il Napoli ieri ha tenuto palla e poi dato profondità a Osimhen. Sostegno di De Laurentiis a De Luca? Più che inusuale direi che è stata una cosa infelice. Non credo che rientri nelle caratteristiche di una società sportiva dare un’indicazione di voto. Sono rimasto perplesso di fronte a questa uscita che non ritengo felice. Ghoulam? La sua situazione va risolta. Affrontare la stagione con un giocatore che non è visto dall’allenatore è un rischio grandissimo”.