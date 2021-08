De Giovanni: “Insigne insostituibile. Indebolendosi come si pensa di tornare in Champions?

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto lo scrittore Maurizio De Giovanni: “Insigne è insostituibile. E’ un calciatore che non si può rimpiazzare. Boga lo puoi prendere ma non si è mai confermato fino in fondo e nutro dei dubbi. L’obiettivo quest’anno è il ritorno in Champions League dopo due stagioni in cui non si è riusciti a centrare il quarto posto. Non capisco come si possa pensare di tornare tra le prime quattro ma con una squadra più debole”.