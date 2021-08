De Giovanni: "Insigne insostituibile, rinunciarci sarebbe una follia! Altro che Boga o Ounas..."

Maurizio De Giovanni, scrittore tifoso del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli deve liberarsi degli ingaggi pesanti, che pesano molto di più sulla società rispetto ai cartellini. Insigne? Dal punto di vista tecnico rinunciare a lui è una follia. Insigne è un giocatore che non trovi da nessun'altra parte, ha fatto 20 gol lo scorso anno, ha appena vinto l'Europeo giocando da protagonista in una Nazionale in cui è insostituibile. Il Napoli non può pensare di sostituirlo con Ounas o Boga, se lo perde deve essere consapevole di non poterlo sostituire".