De Giovanni: "Napoli ancora in costruzione, ma deve fare in fretta perché c'è l'Inter"

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rivelato le sue aspettative per la stagione in corso durante il suo intervento al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Credo che il Napoli abbia implementato la rosa in maniera corretta, senza strafare né tralasciare alcuni aspetti. Avrei sperato che con la partita di Torino ci fosse stata una Juve in costruzione e un Napoli consolidato. Invece ho visto due squadre ancora in costruzione, alla ricerca di una quadratura tattica. Il Napoli deve trovarla in fretta perché quest'anno i competitori sono aumentati, ora c'è anche l'Inter".