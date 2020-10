De Giovanni: "Non tenere conto del giudizio della ASL mette a rischio la salute di tutti"

Lo scrittore Maurizio De Giovanni, intervistato da La Repubblica, torna su Juve-Napoli: "Da tifoso del Napoli la sospensione per la positività al coronavirus e l’annuncio di vittoria a tavolino della Juventus come le sono parsi? Un momento, la sentenza del giudice sportivo non c’è ancora! Ma vorrei allargare il discorso: il calcio deve essere distinto da ciò che accade nella realtà. Sebbene io sia un tifoso sfegatato, sono convinto che per la sicurezza di tutti debba predominare il giudizio delle Asl. Non tenerne conto significherebbe mettere a rischio la salute di tutti. Sono uno di quelli che pensano che il calcio doveva fermarsi e con l’aumento dei contagi, dovremmo aumentare anche la cautela»