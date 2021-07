De Giovanni: "Offrire a Insigne un contratto inferiore è come dirgli 'vattene'"

Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne al Corriere dello Sport: "Offrire ad un giocatore un contratto inferiore a quello attuale significa dire: vattene. Io non so se Insigne abbia offerte migliori di quella del Napoli. Dovessero esserci, sarebbe legittimo pensarci. Questo, per lui, è l’ultimo contratto importante della vita. Sono soldi coi quali bisognerà vivere per anni. Una carriera è breve. Il Napoli dovrà fare di tutto per trattenerlo, ma ha un problema: tratterà con un campione assoluto. Vedremo quante motivazioni avrà lui ad avvicinarsi a De Laurentiis.

Da tifoso ho due speranze: che Insigne resti al Napoli e che attorno a lui si costruisca una squadra vincente".