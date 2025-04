De Giovanni: "Ora capisco perché il Lipsia ha rimandato indietro Okafor"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo, è intervenuto lo scrittore Maurizio de Giovanni: “Avrei voluto affrontare questo ultimo rush di stagione quantomeno con un organico al completo. Il Napoli è già penalizzato rispetto all’Inter dal punto di vista dell’organico. Lo affrontiamo con delle carenze derivanti dagli infortuni che sono molto serie. Senza Kvara non rimpiazzato, e senza Neres spesso infortunato, oggi non c’è un sostituto. Mi sorprende che dopo tre mesi Okafor non sia ancora in grado di giocare. A questo punto rifletto sul perché il Lipsia lo ha rimandato indietro dopo le visite mediche.

Conte deve cambiare modulo per sostituire un solo giocatore, ed è costretto a schierare titolare un difensore che aveva giocato 23 minuti in otto mesi. Io sono convinto che l’Inter non vincerà tutte le partite. Sarebbe un crimine per il Napoli non vincere tutte le prossime partite, nonostante un calendario quantitativamente e qualitativamente vantaggioso. Se non dovesse arrivare lo scudetto tutti dovrebbero fare un’autocritica, a partire dalla società. Penso che vedremo il 4-4-2 con Raspadori accanto a Lukaku, e non con McTominay defilato a centrocampo".