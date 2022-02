De Giovanni: "Rammarico per l'occasione persa, non condivido l'accontentarsi del pari"

Maurizio De Giovanni, noto scrittore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati', in onda su Radio24: "Mi sono svegliato con un senso di rammarico per l'occasione persa. Si era messa anche bene per noi. Dopo il pareggio di Dzeko si sono perse un po' di sicurezze. Si è fatta la riflessione di accontentarsi del pari, ma non condivido.

Scudetto? Il Napoli non parte favorito e nessuno pretende lo Scudetto, però questo è un campionato senza padroni. La Juventus ha in panchina gente che guadagna 7-8 milioni netti all'anno. Per noi lo spirito dev'essere scanzonato e poi quel che arriva, arriva".