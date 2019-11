De Giovanni: "Senza i soldi Champions si ripiomba nel medioevo, fate tutti un passo indietro!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto lo scrittore e tifoso azzurro, Maurizio De Giovanni: "Il ritiro andava fatto solo dopo aver ottenuto la completa adesione totale dell'allenatore. Il post-partita è stato durissimo, è diventato più rilevante di Conte per l'assenza di comunicazione e la contrapposizione che ha portato a questo problema serissimo. Ciclo finito? La tragedia sportiva è che siamo a novembre, un momento in cui se la squadra molla con questa ridicola polemica con retroscena, audio, parodie e quant'altro, l'annata tracollla con ripercussioni future. Senza la Champions a livello finanziario sarebbe ripiombare nel medioevo. Serve un tavolo immediato e tutti devono fare un passo indietro per un obiettivo comune. Senza la Champions sarebbe un depotenziamento incredibile e ADL potrebbe anche non venderli lì".