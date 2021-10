De Giovanni sui cori razzisti: “La soluzione è dare i tre a zero a tavolino”

Maurizio De Giovanni, scrittore tifoso del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Il Bello del calcio' in onda su Canale 8. “I cori di discriminazione territoriale sono dolorosi e fanno male tanto quanto i buu razzisti. Non è giusto parlare solo di Firenze, in tutti gli stadi d'Italia purtroppo succedono queste cose. I metodi ci sono, la soluzione è dare i tre a zero a tavolino. Così facendo sarebbero gli altri tifosi a tacitare i razzisti".