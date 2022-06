De Laurentiis jr: "Multiproprietà? Credo fermamente nel ricorso, andremo al CONI”

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato durante la conferenza stampa indetta per la presentazione del ritiro estivo a Roccaraso.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato durante la conferenza stampa indetta per la presentazione del ritiro estivo a Roccaraso. Nel corso della conferenza sono stati toccati vari temi tra cui quello delle multiproprietà: "Il secondo no al ricorso me lo aspettavo, il mio stato d’animo rimane identico, quello di un battagliero. Credo fermamente nel ricorso, andremo anche al CONI. Abbiamo tante mosse da fare, vedremo."