De Luca esulta: "In dieci mesi col nostro finanziamento di 23mln il San Paolo è un altro stadio"

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha scritto un post sui social: "Completati i lavori negli spogliatoi, lo Stadio San Paolo è pronto per le partite nazionali e internazionali della SSC Napoli. In dieci mesi, grazie al finanziamento della Regione Campania di 23 milioni di euro, oggi il San Paolo è un altro stadio. Un ringraziamento a quanti hanno lavorato per questo straordinario risultato".